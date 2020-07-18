哈薩克一名68歲護理師瑪娜恩可（Zoya Manaenko）有個令人難以想像的特殊身分，就是負責化學去勢性侵犯的「劊子手」。她對於自己這份特殊工作感到相當驕傲，更表示這是「正確的事」。

根據《太陽報》報導，哈薩克近年剛通過嚴厲的新法律，針對因強姦或性侵兒童而被關在牢裡的戀童癖且被定罪為兒童性犯罪的犯人注射化學藥劑以降低其性慾。而這位68歲名叫瑪娜恩可（Zoya Manaenko）的老奶奶，就是實施化學去勢的「劊子手」之一，她已從事護理工作35年。

她表示，所有受刑人在施打化學去勢藥物前都必須簽署同意書，且給予死刑犯注射的藥物是油性的，所以要需要時間慢慢注射，施打的部位會挑選在臀部肌肉，避免打到血管裡。瑪娜恩可表示自己在做正確的事，她希望囚犯在被去勢後能獲得教訓，不再對無辜的人造成傷害，「我認為這是正確的決定，需要以某種方式阻止這些人。他們對兒童犯下了可怕的罪行。因此，法律允許這樣做是正確的。」

瑪娜恩對自己是替性侵犯去勢的「劊子手」工作感到自豪。（圖／翻攝自《太陽報》）

瑪娜恩可雖有2個40多歲的女兒和3個孫子生活在俄羅斯，但她表示自己在執行去勢時會毫不猶豫，「這是我的職責，罪犯是根據法院的判決來到這裡的，我沒有任何情緒。」、「通常每12天就要重複注射一次，我會向病人說明由我負責注射，但無論他是否喜歡，我都會完成去勢的工作。」哈薩克購買了一種為抗癌而研製的類固醇抗雄激素的藥物，並將其用於化學閹割。

多次注射後，受刑人便會完全喪失性慾，瑪娜恩可表示，「我希望這些人往後好好反省自己的作為，知道失去性慾後，不能再傷害任何人，出獄以後不再犯，離所有孩子越遠越好，讓去勢成為他們的教訓。」

她表示，潛在的罪犯需要知道，任何犯罪都會受到懲罰，也許化學去勢將阻止他們的犯罪行為。「現在戀童癖者太常見了，以前我們只在電影中看到他們，而現在有這麼多，他們應該銘記於心，並在腦海裡記住，這種罪行有這樣的懲罰。也要讓他們知道犯罪不僅會被關進監獄，還會失去男性雄風。我覺得英國和全世界都應該學習這種處罰方式，讓那些兒童性侵犯記取教訓。」

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(中時電子報)