被台北市府勒令停工延宕近5年2個月的「台北大巨蛋」，17日獲台北市建管處核准同意第三次變更設計，並重新核發新建照。遠雄企業團表示，待接獲新建照核可書後將提出復工申請，估計若一切順利，可望在2021年底竣工，2022年申請使用執照。

「台北大巨蛋」終於出現新進展，台北市府建管處昨表示，大巨蛋工程完成都審、環差審查、防火避難性能評定後，建管處依建築法第34條規定審查完竣，同意大巨蛋第三次變更設計，17日核發大巨蛋新建照。

遠雄企業團公共事務室副總楊舜欽表示，遠雄拿到新建照後，會在最快時間申請復工，同時準備好人、機、物料；由於目前全台缺工嚴重，很多大型機具設備也都被調度到國外，因此估計要一～兩個月後，大巨蛋才能進行實質全面復工。他指出，若一切順利，大巨蛋將最快將在2021年底竣工，但不代表可以順利取得使用執照，估計2022年有機會取得使照並正式完工。

目前施工進度已八成多的大巨蛋，「蛋殼」幾乎成形，在獲得核發新建照後，再拚個一年半即可望完成，但即使竣工但拿不到使照，將是最大壓力；其中最大關鍵，在於市府將與遠雄重新議約。

楊舜欽表示，針對先前監察院所提出糾正的大巨蛋39項缺失，預計8～9月市府要和遠雄完成重新議約，主要重點包括39項缺失的調整、及營運權利金兩大部分進行議約，日前遠雄已與市府達成初步共識。至於外界關注的超額利潤重新議約，楊舜欽表示，要完成重新議約，前提是必須先修正投資計劃書。至於計算超額利潤的基礎？楊舜欽表示目前雙方還沒談到。

至於大巨蛋將來完工營運後，是否可能脫手給其他買家？遠雄表示，根據BOT合約，規定興建期遠雄巨蛋事業必須保留50％股權，自興建完成到營運期也必須保留20％股權，所以無法全數脫手；即使要找其他投資人共同營運，也必須經市府同意。但任何選項都不排除。

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(中時電子報)