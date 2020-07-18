大陸陝西西安一對母女，平時住在一棟4層樓高的別墅，而別墅裡建有電梯，日前母女倆搭電梯上樓洗澡，卻突然遇到故障，兩人被困在電梯裡，直到4天後才獲救，期間她們互相喝對方尿液，利用電梯門縫呼吸求生。

這對母女年紀分別是82歲母親、64歲女兒，由於家人出差，家中只剩母女倆待在4層樓別墅裡，當天晚上乘坐電梯上2樓洗澡時卻受困，身上也沒手機可以求救，母親擔心氧氣不足，於是踩到女兒身上爬到電梯頂，徒手將電梯頂上的燈敲碎，取下燈罩裡的鐵絲，撬開電梯門一條小縫，兩人就輪流到電梯門邊呼吸。

為了存活，母女倆說好，如果母親想尿尿，女兒就用手接起來喝；反之女兒也一樣，就這樣兩人靠著互相喝彼此尿液，堅持4天3夜後，終於被家人發現，隨即報警求助，母女送醫後，母親極度虛弱、脫水、眼球塌陷，且舌頭變得瘦小，醫護稱讚兩人求生應變能力，相當值得學習。

醫護人員表示，82歲母親曾當過兵，上過戰場，遇到危急情況時的反應非常機靈，也令人驚訝。而尿液的主要成分是水，儘管含有毒素，但緊急時刻可以用來維持生命，因為有水份對人來說很重要，如果沒有攝取水份，兩個人無法活這麼長的時間。

(中時電子報)