富邦悍將今日在「高家兄弟」高國輝、高國麟，以及辛元旭、張正偉開轟之下，打線狂敲17安，以12比6大勝樂天桃猿，止住球隊4連敗，賽後總教練洪一中透露，前一天練球日全隊深談3小時、打擊教練又與3名野手談了1小時，總計4小時的談話，凝聚全隊的向心力，終於在今日終止4連敗。

富邦悍將昨日為練球日，教練團與全隊深談3小時，彼此分享對球隊的想法，以及對下半季的期望。結束之後打擊教練杜西、陳威志又在練習時找了高國輝、高國麟、高孝儀3人聊聊，高國麟透露，「昨天打擊教練談很久，說一些狀況的攻擊模式，或是缺失要再改進等等，今天比賽就做的很好。」

高國麟很感謝教練團的幫助，也願意花時間和耐心給意見，「談了4小時就知道我們多想贏了吧！」今日除了高家兄弟各敲1轟之外，高孝儀也有3安猛打賞，前一晚的付出在今日得到回報，高國麟說因為全隊對於贏球相當渴望，花了不少時間在球場。

高國麟本季第10轟在今日出爐，已是生涯單季新高，「其實這也要感謝教練當下給的意見，對於對手的策略剛好有效。」而高國輝也熬過前幾周打擊小低潮，用全壘打找回手感，「前2個禮拜真的打不好，一直被三振，可能是擊球點沒掌握好，也很替弟弟開轟高興。」

(中時 )