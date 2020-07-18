埃及的金字塔及木乃伊，自古以來一直壟罩著神秘、奇幻的色彩，其背後故事更吸引許多探險家追尋！近日一尊在1881年被發現、呈現悽慘吶喊死狀的木乃伊（又稱：尖叫女人木乃伊），終於被開羅大學（Cairo University）的研究人員解開死因之謎。

根據埃及《金字塔報》（Ahram Online）報導，這具「尖叫女人木乃伊」是在埃及古都樂蜀（Luxor）的代爾埃爾巴哈里（Deir El-Bahari）王室墓穴中被發現；當時探險家見木乃伊呈現嘴部大張、表情驚恐的死狀，且身體不完全平躺的詭異姿勢，讓眾人一直猜測這尊木乃伊，到底是怎麼死的。

事隔139年，開羅大學古埃及學教授哈瓦斯（Zahi Hawass）以及放射線學教授沙林姆（Sahar Saleem）終於解開死因之謎。哈瓦斯表示，經過斷層掃描的現代科學技術後發現，這尊女性木乃伊年齡約60多歲，有冠狀動脈硬化（Atherosclerosis）的問題，並呈現心臟肥大狀態，專家推測木乃伊應是死於心臟病發。

哈瓦斯說，女子是在雙腳交叉、彎曲的情況下死亡，也因為突然斷氣，導致頭部右傾，嘴巴張開，且疑似死亡數小時後才被發現，造成身體僵硬，嘴巴無法閉合。他指出，由於當時的人們無法讓遺體躺平，或把嘴巴闔起，因此保留了死亡時的臉部表情與姿勢。

據了解，包裹著木乃伊的亞麻布上用古埃及僧侶體（Hieratic）文字寫著「王室的女兒，梅雷特阿蒙（Meret Amon）的王室姊妹」，但由於當時許多公主名字相同，因此這具木乃伊還是被認定身分不明，以「未知女性A木乃伊」代稱。

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(中時電子報)