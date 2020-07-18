英國的新冠疫情尚未平息，首相強森17日宣布向英格蘭各地方政府下放權力，讓各地自行決定封鎖措施，包括是否關閉特定場所、公共空間及取消活動。地方政府對相關決定表示歡迎，認為此舉有助避免採取更嚴格的地方封鎖措施。

強森表示，會讓「地方採取行動，應對地方疫情」，如此各地在疫情爆發時就能更快採取行動應對，目標就是讓英國在聖誕節前回復正常生活。

英格蘭部分地區也放寬防疫規定，大部分休閒場所重開，包括保齡球場、溜冰場等，健身中心和泳池則會在25日起重啟。下月1日起，雇主可決定員工是否需要在家工作，市民可利用公共交通工具出行。蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭政府也有權自行決定何時要放寬限制措施。

英格蘭中部的萊斯特市上月因確診人數激增，成為英國解封後首個再度封城的城市。市長索爾斯比批評衞生大臣漢考克在「玩愚蠢的遊戲」，並指市內90%的封鎖措施皆應取消。

(中時 )