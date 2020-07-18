李正皓。（圖／資料照片）

立法院臨時會昨(17日)行使監察院人事同意權投票，藍綠立委爆發衝突，在激，其中藍委葉毓蘭一把抓住綠委邱議瑩的頭髮，一旁的綠委賴品妤見狀急忙過來救援。事後葉毓蘭表示，當下是「反射的本能動作」。不過，名嘴李正皓卻提出不同的解讀，並分析兩人會有如此激烈衝突的原因。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》中表示，從之前的氣炸鍋炸口罩事件開始，葉毓蘭出了不少糗，但她作為警大教授，對自己的要求很高，甚至在當上立委前就因文筆犀利被稱作「藍營女戰神」，但進到立法院後卻被人家看笑話，所以她想要靠武鬥場把面子贏回來。

李正皓指出，16日時她跟陳玉珍堅守主席台到最後一刻，「兩個人就是然後兩女當關，民進黨萬夫莫敵」而葉也從中收穫良多，且根據李正皓的了解，很多人第一崇拜陳玉珍，第二崇拜是葉毓蘭，所以17日葉毓蘭會有這樣的場面他並不意外。

至於為何17日藍綠雙方會從丟水球演變成肉搏戰，李正皓分析，葉、邱兩人都不是省油的燈，而且已邱議瑩的個性，怎麼可能接受被國民黨一直砸不還手，所以邱議瑩當然會衝，葉毓蘭也是，只有砸水球戲份不夠，但葉毓蘭是狠了一點，可能邱議瑩也沒想到她會來抓頭髮，連旁邊的賴品妤也來不及救援。李正皓認為，葉毓蘭是豁出去了。

不過，葉毓蘭在立院的搏命奮戰，卻引起許多網友們討論和佩服，還被封為「女戰神」，但事後葉毓蘭表示，考量到過去邱議瑩的惡名昭彰，她為了保護自己，就表現出「反射的本能動作」伸手抓邱議瑩頭髮。

(中時電子報)