三浦春馬20歲寫給10年後自己的一封信。(取自微博)

日本30歲男星三浦春馬曾演出電影《戀空》、《進擊的巨人》等話題作品，今(17日)下午傳出於住家身亡，並在衣櫃內發現遺體，死訊震驚日本演藝圈。現在三浦春馬在20歲寫給10年後自己的一封信也曝光，信上充滿對未來的憧憬與期望，令粉絲看了更加無法接受三浦春馬逝世噩耗。

三浦春馬驚傳家中身亡後，昔日點點滴滴也被翻出來懷念，其中20歲的他寫給10年後自己的一封信，更是讓大陸粉絲看了鼻酸，痛心寫下：「看到信手抖到不行，大概是珍貴的東西都丟了，才會如此絕望。想到張東升(陸劇《隱秘的角落》男主角)所擁有的珍貴的也失去了才會殺人。粉了十年的春馬選擇了自殺，他是善良的人啊，意難平，我的白月光，就這樣走了。」

三浦春馬信件全文：

20歲的我致10年後的自己

有在過著幸福的日子嗎

有好好地把珍貴的東西緊緊抱在懷裡嗎

如果你還是那樣無論何事都竭盡全力去面對的人

我會很開心

嘛 總之請依舊是一個強大的人

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