遊戲公司雷亞遊戲音樂總監Ice上傳到網上的一首作品及網址被大陸網友發現暗藏摩斯密碼，經轉譯含有「香港人加油，光復香港，時代革命」等「港獨」信息。消息曝光後，Ice今日稍早於個人社群網站上稱，基於個人引發之爭議，宣布即日起離開雷亞遊戲。

遭到此事件波及，代理雷亞旗下音遊《Cytus II》的大陸代理商龍淵網絡今天在官方微博發聲，指涉事曲目為曲師個人發布，並未收錄至遊戲中，目前已解除了該人一切職務；此外，將暫時下架《Cytus II》遊戲，待整頓和內部評估後再重新上架。

Ice今年3月在其私人SoundCloud上傳一首名稱為《Telegraph : 1344 7609 2575》曲目，意即《電報：安魂曲》，而這首曲子在SoundCloud後串網址中，含有「香港人加油」信息。大陸網友進一步發現整首曲子含有「港獨」口號「光復香港、時代革命」的摩斯密碼信息。雖然該作品刪除，但後續效應已產生。代理雷亞旗下音遊《Cytus II》的大陸代理商龍淵網絡暫時下架《Cytus II》遊戲，待整頓和內部評估後再重新上架，而Ice也宣布即日起離開雷亞遊戲。

(中時電子報)