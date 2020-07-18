香港《南華早報》18日報導，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉日前放話，華府可能制裁遭指控在南海「霸凌」周邊鄰國的大陸國有企業，而由於中海油（CNOOC）在美國多個州擁有油氣探採案，中國交建（CCCC）則與東南亞國家合作密切，這些國企被制裁波及的風險高。

在美國國務卿蓬佩奧13日發表聲明，宣稱大陸在南海的主權聲索「不合法」後，史達偉翌日在一場論壇上指控說，大陸利用其國有企業霸凌周邊鄰國，以掌握石油及礦產資源。他並暗示，美國可能會制裁牽涉其中的大陸官員及企業。被點名的大陸國企就包括中國交建和中海油。

史達偉並未透露可能的制裁內容，但美國聯邦參議員魯比歐先前就推動要制裁若干大陸國企，包括中國交建、中海油及其兩家子公司，他要求川普政府凍結這些公司在美資產，並阻止其幹部在美國做生意。

《南華早報》引述觀察家指出，要怎麼祭出制裁，端看美國與東南亞國家如何界定陸方的行為。菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）說：「如果美國與東南亞國家一致認定，中國在何時、何處的行為不合法……接下來，利益受損的國家會要求進行磋商，或訴諸司法行動。」

他說，「比方說，如果中海油試圖取得涵蓋馬來西亞大陸棚區塊的勘探開發權，馬來西亞及美國將有理由對中海油採取法律行動，假如中海油與兩國也有其他生意往來的話。」

中海油在美國德州、科羅拉多州及懷俄明州都擁有油氣探採案，在墨西哥灣亦有，其子公司在美國若干石油開發案中也握有股權。中國交建則與東南亞國家合作密切，去年12月還拿到了在菲律賓馬尼拉郊外建造國際機場的100億美元標案。

(中時 )