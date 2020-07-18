大陸新冠肺炎疫情再現反彈，新疆17日新增16例本土確診個案，尚未追溯到傳染源頭。新疆當局通報，烏魯木齊全市進入疫情防控「戰時狀態」，停辦各類聚集性活動，對社區實行封閉式管理，同時該市展開核酸檢測。

香港經濟日報報導，新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室18日下午召開新聞發布會，會中通報指，烏魯木齊在疫情發生後立即啟動應急響應預案，成立15個專項工作組，嚴格落實各項防控措施，包括全面展開流行病學調查，對重點區域進行全面消毒、消除病毒傳染源。

同時，全力救治患者；內防擴散，該市進入疫情防控「戰時狀態」；外防輸入，動員烏魯木齊居民非必要不離境，對確需離境人員進行核酸檢測；全面展開核酸檢測。

烏魯木齊市衛健委主任張衛表示，該市核酸檢測工作會分兩個階段完成，第一階段是17日起針對有確診病例、疑似病例、無症狀感染者、密切接觸者、發燒病人等重點人群的社區進行核酸檢測；第二階段則安排其他社區和自治區、市兩級機關企事業單位人員進行核酸檢測。

(工商 )