基隆市警察局第一分局延平街派出所警員傅俊嘉，於109年7月16日執行勤區查察勤務時接獲里民電話通知，在仁二路郵局領三倍劵時發現有一老人排隊時暈倒受傷，傅員與實習生游睿全立即趕赴現場協助，所幸經提供糖果及包紮後，老先生恢復精神且無大礙。

經警方深入了解，家住轄內復興街的胡老先生獨自一人從家中騎車到仁二路的郵局欲排隊領取『三倍劵』，因天氣悶熱及血糖過低暈倒而造成右手挫傷，所幸身旁有同是排隊的民眾及時攙扶，否則不堪設想。胡老先生恢復精神後執意要再騎車回家，幾經勸阻後胡老先生才同意由員警以巡邏車送返家中。

警方呼籲，近期天氣炎熱又遇到郵局的排隊人潮，在外活動的民眾特別要注意水分的補充，如遇有任何需要警方協助之事，可以主動播打報案電話，本案警員傅俊嘉平時警勤區查察工作做的落實，里民於遇到緊急狀況時得以馬上電話聯絡傅員請求協助，以解決突發的緊急狀況，當傅員等人將胡老先生用警車護送回家的同時，排隊的民眾也紛紛送上感謝給執勤的員警。

(中時 )