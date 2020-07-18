立法院監委人事案，國民黨立委採激烈抗爭手段來阻止投票進行。作家苦苓表示，這場混戰不僅能讓已渙散的國民黨再次團結一心，還能透過打陳菊，搶救高雄市長補選候選人李眉蓁的選情，甚至為2022選舉鋪路，國民黨根本沒有損失。

苦苓在政論節目《鄭知道了》中表示，立院這一仗，玉珍是贏家，她戴頭盔、護目鏡、S腰帶、鋼頭鞋，完全是戰鬥設備，那群人你也許會認不出是誰，但你會認出陳玉珍，她開始時趴陳菊的車子，在那邊打，最後被抬出去。她自己宣布「我們贏了」，因為她站在金門人的立場，金門人恨死民進黨了，他們認為民進黨上台，讓他們沒有小三通、沒有大陸客、沒有錢賺，陳玉珍這樣做，金門人覺得幫他們出氣。

苦苓甚至認為，國民黨做這些事，第一個作用就是凝結士氣。因為國民黨已經軍心渙散，剩下13%、至少現在大家合在一起打架，打架同志愛。而且重新重振聲威，至少讓說國民黨是沒用傢伙的這些人，覺得有用；第二個是圍魏救趙，為了救高雄，當時韓國瑜是怎麼打高雄市長選戰，就是打陳菊，所以現在又來打陳菊，要再度喚起高雄市民有關陳菊不是很好的回憶，然後來轉嫁到李盾蓁身上。

第三，國民黨故意讓立院沒辦法審查，然後再控訴民進黨霸道、民進黨一黨獨大、多數暴力，喚起大家對民進黨的討厭，這對2022年選舉有用，因上次對2018年九合一選舉就有效，所以國民黨是有備而來的，這次打架也不是亂打的，總之國民黨沒有損失。

(中時電子報)