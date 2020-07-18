美國之音18日報導說，印度正在敲定邀請澳大利亞參加馬拉巴爾（Malabar）聯合海軍演習的計劃，這將是印度、日本、澳洲和美國為制衡大陸而加強防務合作的一大步驟。當大陸在南海提出的廣泛主權聲索受到關注之際，美日印澳四個亞太地區關鍵海上強國走到一起，有可能形成一個遏制北京的架構。

據印度國防官員說，在與美日進行高層磋商並徵得同意後，新德里預計將在本月稍晚邀請澳洲參加軍演。前印度海軍發言人D．K．沙爾瑪說：「幾乎敲定了。印度和澳洲這樣的國家別無辦法，必須要組成一個目的在於遏制北京的架構。」分析人士指出，由於害怕惹惱大陸，印度一直對邀請澳洲參加馬拉巴爾軍演感到擔心。但是，最近陸印發生了邊境衝突事件，促使印度決心深化與印太國家的戰略關係。

馬拉巴爾印度洋軍演最初是印度和美國之間的雙邊操練，日本在2017年加入，成為永久成員。新加坡等國家也偶爾參加。澳洲曾在2007年參加馬拉巴爾軍演，但在遭到北京強烈反對後，坎培拉方面迄未重返軍演。

澳洲國防部發言人透過電郵回應說，澳洲方面還未收到邀請，但「澳洲認為參與四方防務活動是有價值的，這是為了增進互通性，並推動我們在一個自由、開放與繁榮的印太地區的集體利益。」

美日印澳是「四邊安全對話」或稱「四國機制」（Quad）的成員國。Quad為非正式戰略論壇，但在華府的構想中，可以說是「印太戰略」的基石。一些美國戰略界人士甚至曾呼籲，以Quad為基礎打造制衡大陸、俄羅斯、北韓等對手的「亞洲版北約」。

華盛頓智庫「威爾遜中心」亞洲項目副主任邁克爾．庫格曼說，一旦坎培拉被納入馬拉巴爾軍演，「這將把四邊機制轉化為某種以行動為導向的機制，這會顯示新德里願意支持採取具體步驟來反制中國，而這是它長期以來不願做的事。」

(中時 )