今年來漲翻天的那斯達克指數在過去一周反轉走低，也引發外界揣測這波漲勢是否將急踩剎車。由於微軟、特斯拉與英特爾等多家科技龍頭企業緊接將在本周發布財報，外界預期上述業績將成為觀察那指多頭續漲或是進入回檔修正的關鍵。

美股上周五（17日）受網飛重挫，主要指數終場漲跌互見，也結束一周的波動走勢。道瓊工業指數下跌0.2％，收在26,671.95點，標普500與那指則雙雙小漲0.3％，各自以3,224.73與10,503.19點報收。

不過引人關注的是，今年來漲勢強勁的科技股在過去一周卻陷入掙扎，原本股價多次奔高的臉書、Alphabet與微軟等大型科技股均欲振乏力，亞馬遜周線也大跌逾7％，不僅創下11周來首度走低，也為2月28日以來最糟單周走勢。

連帶也波及那指一周反轉收黑1.1％，大幅落後道瓊與標普的1.3％與2.3％周線漲幅。

Clarfeld Citizens私人財富公司資訊長漢斯(Michael Hans)認為，某些特定類股暫時休息，就類股輪轉觀點來看，有助股市更為健康。

但也有分析師指出，由於那指近來漲勢過強，在居高思危心態使然，科技股面臨回檔壓力也不斷增強。BTIG股票與衍生策略部門負責人艾曼紐（Julian Emanuel）就預期，那指修正幅度可能高達10％。

(工商 )