2020台灣乙級足球聯賽今天開踢，4年砸下1.3億成軍的中油隊果然來勢洶洶，在原本效力於台灣鋼鐵的智利洋將馬提亞斯（Matías Godoy）「帽子戲法」帶領下，以5比2完勝年輕的ACA俱樂部，拿下重新組軍後的第1勝。

台灣足壇相隔30年再度有國營企業組隊，中油足球隊也在相隔21年後重現江湖，吸引眾多好手矢志升上企業甲級足球聯賽。中油首戰於高雄輔英科大足球場遭遇ACA，開賽4分鐘就由原本企甲效力銘傳大學的前鋒鄭俊弦頭槌攻門，致使ACA門將接球脫手先馳得點。

ACA沒讓中油高興太久，立刻由李孟哲扳平比數。第19分鐘中油的陳開文在禁區內掙得12碼罰球，馬提亞斯操刀破門討回領先，第37分鐘又是馬提亞斯在禁區邊緣截球成功，再次突穿ACA大門，使中油上半場3比1領先。

第51分鐘，ACA在禁區解圍失誤，周承替中油再下一城，馬提亞斯則在第76分鐘完成個人的帽子戲法，鎖定勝局，ACA只靠倪培胥扳回一城，無力回天。

S.F.I.的曾覺諄首戰梅開二度。（中華足協提供）

其他比賽部分，Playone師大靠洋將貝龍全場攻入5球，以7比1痛宰巴卡隆FC，藉淨勝球暫居聯賽首位，桃園國際男子足球隊以3比1氣走中華男足教頭王家中執教的通捷足球俱樂部（TJ FC），高雄足球俱樂部與S.F.I.則以2比2握手言和。

首屆乙級聯賽共有8支隊伍參賽，將進行兩循環賽事，聯賽冠軍將升上明年企甲聯賽，第2名則與企甲第7名進行兩回合的升降賽，由勝方搭上明年企甲的末班車。

(中時 )