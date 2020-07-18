大陸最大安全檢查設備製造商、前國家主席胡錦濤之子胡海峰創立的同方威視（Nuctech），近日與加拿大政府簽訂1份價值680萬加幣（約台幣1.47兆元）的合約，為加國在全球各地的170間大使館、領事館及高級專員公署提供安保設備。不過，現在加國官員擔心陸方因此取得敏感資料，表示將重新審視合約細節。

加拿大環球事務部先前透過公共服務和採購部，發布金屬探測器、X光機和防彈門窗招標書，其中同方威視取得X光機相關合約。有安保專家指出，X光機屬獨立系統，不會連接到使館網路，但合約內容包含X光機交付、安裝、操作人員訓練和軟體，會導致大量陸方技術進入大使館；又指同方威視先前已取得加國多份合約，擔心該公司可能接觸到愈來愈多的敏感機構。

加拿大外交部長沈潘表示，政府目前尚未向同方威視購買任何設備，已指示官員重新審查採購安全設備的招標方法，並將採取一切行動，保障派駐全球各地人員的安全。

同方威視是大陸最大的機場及車站安檢設備公司，成立於1997年，現年48歲的胡海峰於2008年前擔任該公司總裁。

(中時 )