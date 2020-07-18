歐盟27國峰會首日馬拉松式協商仍觸礁，18日進入第2天討論，尋求總規模1.85兆歐元的歐盟預算與復甦基金方案一舉敲定。儘管歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）席間提出新提案欲化解阻力，但預料恐仍難有共識。

歐盟17日展開新冠疫情後首次舉行的面對面峰會，歷經13小時馬拉松式協商後，依然陷入膠著，主要卡在復甦基金支出方式應交由誰掌控。

此次峰會的重頭戲在商討德法主導成立的7,500億歐元復甦基金，以貸款和補助金方式，資助受疫情重創的歐盟成員國，歐盟執委會還首度尋求授權到資本市場籌資數十億歐元。此外，峰會將討論2021～2027年超過1兆歐元的歐盟預算。

不過荷蘭、奧地利、丹麥、瑞典等財政立場保守的成員國，堅持應設立嚴格的紓困門檻，與德國、法國、西班牙、義大利等國家形成對立。

為突破僵局，歐洲理事會主席米歇爾周六在成員國間傳遞新提案。據歐盟外交官透露，新提案降低紓困方案中直接補助的比例，提高必須償還的貸款比例，以順應荷蘭為首的「節儉」四國要求。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）對米歇爾的紓困新提案表示歡迎，他周六告訴記者，「我這麼做是為了全歐洲，因為這也符合西班牙與義大利的利益。」

但外交官指出，如何追蹤紓困金的問題仍是主要癥結點。米歇爾提議的措施，並未賦予任一成員國否決政府支出方式的權利。

歐盟峰會上周五登場討論協助歐洲擺脫衰退的復甦基金計劃後，歐元兌美元升值0.38％，來到兌1.143美元，接近上周三觸抵的4個月高點兌1.145美元。

若歐盟峰會協商有所進展，歐元可望突破兌1.15美元重要關卡，這自2019年2月後未再觸及。

(工商 )