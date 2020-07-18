《路透社》分析證管會申報文件及法庭紀錄報導，新冠疫情期間逾40家聲請破產保護的美國企業，有近三分之一搞自肥，在提交破產申請前的一個月內，大發獎金給自家高階主管。

根據美國2005年破產法，除了少數例外，進入破產程序的企業，是禁止發放留任獎金給高管。但有公司鑽法律漏洞，趕在提交破產申請前發獎金。

14家在聲請破產前一個月內核發獎金的企業，其中六家所舉的理由是，高層主管在疫情期間面臨經營挑戰。更多企業是在破產前的半年內就獎金大放送。《路透社》檢視的45家美國企業當中，多達32家在聲請破產前的六個月內，批准或支付高管獎金；將近一半是在破產前的二個月內核發獎金。

連同老牌連鎖百貨J.C.Penney、租車巨擘赫茲全球控股公司（Hertz Global Holdings）在內，有八家美企甚至在尋求破產保護前的五天內核發獎金。以油氣裂解技術用砂供應商Hi-Crush為例，在本月12日聲請破產的前二天發獎金給主管。

不堪疫情打擊，有百年歷史的J.C.Penney於5月15日聲請破產，此前批准一筆近1,000萬美元的高管獎金。本月15日J.C.Penney宣布，永久關閉152家分店，解雇1,000名員工。

J.C.Penney對《路透》報導不予置評，但該公司早前曾發聲明說，發獎金是為留住「才華洋溢的管理團隊」，他們在疫情爆發前讓業績有所起色。

同樣屹立百年的精品百貨尼曼馬庫斯（Neiman Marcus），也因疫情撐不住於5月7日聲請破產。據法庭紀錄顯示，該公司2月間支付董事長兼執行長范·拉姆登克（Geoffroy Van Raemdonck）400萬美元獎金，聲請破產的前幾周，發給其他主管獎金逾400萬美元。

近日裁員超過1.4萬人的全美第二大租車公司赫茲，5月22日聲請破產，在此前幾天才發放高階主管150萬美元獎金。

(工商 )