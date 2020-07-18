古民社區的「應菜麵」將賣像較差的空心菜加工成麵食，未來也開發餅乾、水餃皮等，收入回饋社區，也提供社區媽媽新的工作機會。（張亦惠攝）

新港心團隊將「炮灰」做成可以長出番茄栽的療癒桌上小物，不但具地方特色還很療癒。（張亦惠攝）

南笨港雜糧生產合作社以台灣黑芝麻作為原料生產出麻油，希望復甦台灣黑芝麻。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣新港鄉「新港心」團隊主要由新港在地人所組成，2年來執行城鄉創生計畫成果豐碩，除輔導不少青年團隊外，也推出包括面膜、炮灰植栽等商品，18日在板陶窯舉辦「好野青市集」期末成果發表會，搭上三倍券使用潮，新港心團隊表示，計畫將於8月底結束，但仍會持續關心地方建設新港。

今天有超過20位青年及城鄉創生相關單位參與「好野青市集」，市集的取名也很「新港」，好野取自虎爺的台語讀音諧音，也有賺大錢的意思，是代表新港青年的市集品牌。

團隊中古民社區的「應菜麵」十分吸睛，新港鄉供應全台7成的空心菜，而其中4成皆集中在古民社區，古民社區發展協會理事長蔡峻傑說，感謝團隊輔導，將菜園中賣相較差的空心菜加工做成麵食，目前也在開發水餃皮、跟餅乾中，而加工的產品盈餘則用在社區所需上，也讓社區媽媽在外販售，創造工作機會。

除了輔導社區外，新港心團隊也發揮創意，做出讓人耳目一新的商品，團隊成員之一的許齎贍說，新港廣為人知的新港奉天宮，每逢熱鬧時放鞭炮留下的炮灰，經過團隊加工後，變成可以長出番茄的桌上小植栽，靠近一聞還有鞭炮燃燒後的味道，富有在地特色。

這次城鄉創生計畫主持人四季春紅社企公司的總經理黃采燕表示，自己是新港人，新港有豐富的農特產業、傳統藝術及宗教文化，團隊執行經濟部中小企業B類城鄉創生計畫，努力2年後在循環經濟、體驗經濟及數位經濟有良好成果，計畫結束後，團隊也預計持續深耕地方。

(中時 )