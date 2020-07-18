台北市警察局長陳嘉昌晚間到信義分局主持勤教。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市警方18日晚間執行擴大臨檢。(林郁平攝)

北市特勤中隊員警荷槍實彈執行威力掃蕩。(林郁平攝)

大批警車從中山分局出發，準備執行擴檢勤務。(林郁平攝)

警政署通令18日晚間全國同步威力掃蕩，副署長蔡蒼柏晚間10點30分到北市中山分局勤教及慰勤，北市警察局長陳嘉昌則到夜店聚集的信義區督導，宣示警方執法決心。

鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，蔡蒼柏表示，警政署已要求各地警局針對轄內特種營業場所，規劃多次掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，同時要求業者務必負起社會責任，加強自主管理。最後並慰問員警「大家辛苦了！」

北市警局表示，自本月17日迄今，北市警針對舞廳、飲酒店等易滋事場所定時不定點實施「高強度封閉性擴大臨檢」勤務作為，總計查獲槍砲1件1人、詐欺案2件2人、毒品案12件12人、竊盜案4件4人、公共危險案10件10人、通緝犯6件6人。強調針對街頭聚眾鬥毆事件，警方必定採取強勢作為，業者若未主動通知或加強自主管理，仍有發生鬥毆滋事，將結合第三方警政，施以高強度臨檢及取締。

(中時 )