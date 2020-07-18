網友期盼江啟臣身先士卒帶領國民黨在立院奮戰。(翻攝自臉書)

立法院會17日進行監察院人事同意權案投票，但後來演變成藍綠大混戰，雙方還爆發肢體衝突，其中藍委陳玉珍和葉毓蘭在因奮戰身姿一戰成名。有網友點名海龍蛙兵出身的國民黨主席江啟臣，希望他不要在隱藏實力，秀幾招撂倒綠委，讓綠營能夠正視國民黨。

有一名網友在臉書社團《韓國瑜市長後援會》PO出江啟臣過去在海龍服役時的照片表示，期盼國民黨主席勿隱瞞實力，適時發揮服役時兩棲蛙人的戰力。他還指出，希望江啟臣今後能在立法院內朝野肢體衝突中，身先士卒帶領黨籍立委奮戰，只做一個蛙人搶背的動作，就能撂倒幾個民進黨立委，讓綠委知道藍營不是吃素的！蛙人沒戰力，誰才有戰力？如有此舉必定士氣大振！

其他網友們也留言回應，「在立法院怎麼像軟腳蝦呢？一點都不像個有戰鬥力的蛙人」、「虧你還是海龍部隊的差太多了丟海龍的臉還是陸戰隊來我是海軍陸戰隊」、「不要太有禮貌了，要看對方是什麼人~好好教訓他們」。

江啟臣雖然已經從陸軍兩棲偵察營退伍24年，但他仍保持每天早、晚都會一邊跑步，睡前還做「蛙人操」，包含仰臥打水、坐立打水跟伏地挺身的好習慣。3月他贏得國民黨黨主席補選時，黨內青壯派也曾表示期待他能用蛙人精神帶領國民黨開創新局。

(中時電子報)