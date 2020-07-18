警政署展開全國性擴大臨檢，今（18）日晚間10時30分警政署長陳家欽（中）更親自坐鎮高雄，主持勤前教育。（柯宗緯攝）

警政署展開全國性擴大臨檢，今（18）日晚間10時30分警政署長陳家欽更親自坐鎮高雄，主持勤前教育。（柯宗緯攝）

警政署展開全國性擴大臨檢，今（18）日晚間10時30分警政署長陳家欽更親自坐鎮高雄，主持勤前教育。（柯宗緯攝）

警政署展開全國性擴大臨檢，今（18）日晚間10時30分警政署長陳家欽更親自坐鎮高雄，主持勤前教育。對於媒體形容，是否對業者宣戰？陳家欽強調，沒有必要宣戰，這本來就是治安首長的責任，會針對這些容易造成治安破口的場所來強化防範。

此次署辦全國擴大臨檢，警政署高層到六都坐鎮指揮，署長陳家

欽更親自蒞臨高市警局。陳家欽表示，警政署高層到高雄坐鎮，過去也有這種情形，這次主要表達警政署、各縣市警察局共同合作，對這些酒店、舞廳容易發生槍擊、販毒，甚至縱容酒駕的業者，給予適當的警惕，也展現警察維護治安的能力及決心。

陳家欽提到，主要臨檢範圍，針對易發生或曾經發生暴力的酒店、舞廳來實施，在營業時間進行多次性，而且立即性臨檢，不要讓這些場所成為治安破口，他重申警政署立場及態度，這樣的全國性擴大臨檢，絕對不會是一次性，也不會流於形式。

媒體問及是否與業者宣戰？陳家欽認為，沒有必要宣戰，這本來就是治安首長的責任，也是警政署的責任，與縣市警察局一起合作，針對這些會造成治安破口的場所強化防範，也要呼籲業者負起社會責任共同來配合。

警政署今舉辦全國性擴大臨檢，高市警察局針對易或曾滋事、鬥毆特定營業場所，18日22時至19日2時，全市舉辦區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩勤務，同時規劃場所周邊道路執行路檢，兩者聯合執行。

高市警查局長劉柏良親自率領新興分局、苓雅分局、三民第一分局、三民第二分局、鼓山分局、保安警察大隊、刑事警察大隊等單位人員，統籌運用優勢警力，以強勢手腕臨檢掃蕩，展現警方打擊街頭暴力及防制酒駕之執法作為。

劉柏良表示，將會持續落實推動緝毒、打詐、肅槍及掃黑工作，並積極利用大數據分析轄區治安及交通狀況，以科技提升警政專業，因地制宜，有效解決問題，達成警察偵防並重的治安目標。

(中時 )