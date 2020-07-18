EBL國小籃球賽女子組C組昨天在板橋體育館上演了一場大屠殺，傳統強隊台北北投國小以全場緊迫盯人戰術，用77:0的誇張比分，擊敗桃園南勢國小，引發網路熱議，雙方教練也引起程度不一的爭議，有人認為北投國小教練太狠，摧毀國小生自信心，也有人認為南勢國小教練太糟糕，一點對策都拿不出來。對此南勢國小教練也出面回應。

桃園南勢國小繼昨天的0:77慘敗後，今天對陣台南協進國小再度以5:52慘敗，狂輸47分，小組賽三戰全敗。對此南勢國小教練受訪時表示，其實開賽前就知道會輸了，北投國小一直都很強。他說，南勢國小籃球隊本來就是社團性質，並非體育班，當初會成立就是希望鼓勵孩子們多運動。

教練表示，隊員們一周僅練5小時，加上疫情影響，6年級學生都沒參加比賽，出戰的幾乎全是4、5年級，且球齡不到1年的學生，賽前就曾被勸退，但認為這是很好的經驗，因此堅持參賽。教練補充雖然輸很慘，但隊員們到最後一刻依舊在奮鬥，沒有放棄，因此都以她們為榮。

相反的，北投國小一直是傳統強隊，在北投擔任教32年的黃湘雯指出，隊員們每周訓練4天，都按部就班，練好基本動作做到成熟，昨天的成果就是學生這段時間努力的結果。她指出，平日就要求孩子們的練球態度與專注，更常透過爬山等運動，讓同學之間彼此多聯繫與培養默契，但坦言也沒預料到會出現77:0的結果。

(中時電子報)