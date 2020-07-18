國民黨為阻擋監察院人事同意權案投票，祭出水球攻勢，但是陳菊等人事案仍然過關。港媒認為，國民黨團大鬧議場，還不夠野、還太斯文，才動不了民進黨一根汗毛。

據香港媒體《中評社》分析指出，國民黨團在議場內攻防，都被民進黨見招拆招，顯然是抗爭的戰術和手段都需再精進。就是還不夠野、還太斯文，才動不了民進黨一根汗毛；議場外，國民黨號召近2千人聚集立院抗議，但警方早將周遭圍起來，抗議群眾根本無法靠近；國民黨希望在立院內外結合向民進黨施壓，就削弱不少。

雖然國民黨黨團原本認為，民進黨立委陳瑩遭冒名表決的爭議，能減緩一些民進黨處理此案的腳步，但顯然民進黨根本不理，立法院長游錫堃更是照表操課，時間一到就宣布開始投票。即使國民黨立委砸爛圈票處，但民進黨仍以另闢圈票處的方式讓投票順利進行。國民黨要以領票拖延時間，未料民進黨根本不吃這一套，中午12點開票時間一到，馬上宣布開票。

最終藍委拿出水球往主席台和開票處狂砸，但民進黨早早便穿上雨衣，並拿出珍珠板阻擋，最終藍委只能眼睜睜看此同意案通過，宣告杯葛失敗。

港媒建議，由於民進黨就是由打架、耍賴、癱瘓議事等起家，國民黨用老招對付民進黨，看來是行不通。未來若遇到爭議法案，國民黨只能更野、要更拋下包袱、不計形象地去衝撞，讓民進黨知道如要硬過會付出代價，才能真正達到制衡效果。

(中時電子報)