警政署長陳家欽的座車駕駛（藍衣）不慎擦撞騎士（中），所幸沒有大礙。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真）

警政署長陳家欽的座車不慎擦撞這輛機車。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真）

警政署署長陳家欽18日南下高雄坐鎮，執行全國性擴大臨檢專案勤務，未料陳家欽的座車，卻在高雄市警察局前的路口與機車發生擦撞，釀成騎士手部及膝蓋輕微受傷，所幸沒有大礙。

高市警局表示，當時駕駛的是王姓警員，正要往右轉，不慎撞上這輛機車，兩人經酒測，皆無酒精反應。而陳家欽當時人在主持勤前教育，並沒有在座車上。這起事故也迅速排除。

(中時 )