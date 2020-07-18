警政署長高雄坐鎮！座車與騎士擦撞 23:242020/07/18 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽的座車在高市警局前，不慎與機車發生擦撞。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署長陳家欽的座車駕駛（藍衣）不慎擦撞騎士（中），所幸沒有大礙。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真） 警政署長陳家欽的座車不慎擦撞這輛機車。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真） 警政署署長陳家欽18日南下高雄坐鎮，執行全國性擴大臨檢專案勤務，未料陳家欽的座車，卻在高雄市警察局前的路口與機車發生擦撞，釀成騎士手部及膝蓋輕微受傷，所幸沒有大礙。 高市警局表示，當時駕駛的是王姓警員，正要往右轉，不慎撞上這輛機車，兩人經酒測，皆無酒精反應。而陳家欽當時人在主持勤前教育，並沒有在座車上。這起事故也迅速排除。 (中時 ) #高雄 #警政署長 #陳家欽 #臨檢 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 史上最強綠帽夫！他新婚1年妻出軌 離婚後秒娶75歲岳母 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 情侶大白天草叢上演活春宮 大媽看不下去…拿木板暴打野鴛鴦 - 社會 專閹割性侵犯 劊子手老奶奶「斬性慾」不手軟 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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