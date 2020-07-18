男子大號上一半天搖地動 竟是整間「流動廁所」連人被搬走 (影音取自中天新聞CH52)

真的是史上最尷尬。事情發生在昨天(17日)，董姓男子遭受便意衝擊，一時憋不住，便到路旁的流動廁所解放。沒想到才上到一半，忽然天搖地動，嚇得他一邊撐著門，一邊拿手機錄影，出來後才知道整間廁所連人被扛走，讓他哭笑不得。

董男表示，自己上到一半突然間整間廁所天搖地動，還以為是地震，但又覺得情況不單純，趕緊拿出手機錄影，還用右手撐著門，就怕門打開春光乍洩。董男表示遇到這種情況，當然大不出來，只能蹲在原地等待「地震停止」，之後出門才發現，原來整間廁所都被搬到另一個地方，讓他傻眼到不行，直呼有人使用門鎖都會顯示紅色，為何還會有人搬動。

對此屏東縣政府環保科長鍾清明表示，17日當天廁所還沒開放，還必須調整位置，可能是之前有人使用，其他人看到後就跟著用，但搬移時對方也沒有喊聲，所以工作人員也沒察覺，才造就這讓人哭笑不得的一幕。

網友看到也笑翻：「這才是真正的流動廁所」、「就算便便出來一半都嚇到縮回去了」、「我一直看一直笑」、「出點就離開地球表面了」、「難得的經驗，一輩子都碰不到一次」。

(中時電子報)