基隆市新任警察局長林炎田為打造安全城市，擴大臨檢展鐵腕作風。（吳康瑋攝）

因近日國內發生多起槍擊及鬥毆、兇殺案件，為避免引發模仿效應，造成治安危害及民眾恐慌，依據內政部警政署指示，基隆市警察局長林炎田召集所屬研商，即時舉行全國性威力大掃蕩擴大臨檢，由警局高階幹部分工至各基層前線督導，林炎田指示，針對非法槍械、賭博犯罪、聚眾滋事等案件，即刻檢肅到案；並賡續掃蕩黑道幫派，地下錢莊（高利放貸集團）暴力討債，全力查緝壓制囂張氣焰。

市警局指出，局長指示刑事警察大隊及各分局依據轄區特性，規劃相關路檢、臨檢措施，針對不法分子聚合場所、黑道幫派圍事處所、對治安恐有危害之地點，統合運用優勢警力，強力作為，全面壓制掃蕩，以「高強度、高密度」執行持續性擴大臨檢，展現執法力道與強度，確保基隆市治安平穩，民眾安居樂業。

警察局近日內掃蕩毒品工作，成績斐然，總計查獲各類毒品案10件12人(其中聲請、核准羈押7人)、查扣一級毒品海洛因毛重8.78公克、二級毒品安非他命毛重55.02公克、大麻植株47株及種植設備、大麻花成品（毛重10.37公克）、三級毒品0.42公克、毒品咖啡包23公克、查扣販毒手機7支；另外更是不遺餘力地查緝新興毒品PMMA(強力搖頭丸)，迄今已成功溯源上游供毒藥頭計4件5人。

林炎田對於打擊犯罪工作，向來以鐵腕作風著稱，為保障廣大基隆市市民權益，將持續帶領基隆市警察局全體同仁，為維護基隆市治安盡一切努力，也在此警告各類不法分子，切莫心存僥倖心態作惡，基隆市警察局絕對會依法予以查緝到案。

(中時 )