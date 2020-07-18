「2020全國商圈嘉年華」活動將於18、19日於台南市金華新路與康樂街口（河樂廣場旁）舉辦。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

全國商圈嘉年華活動18日在台南河樂廣場旁熱鬧登場，現場有來自全國商圈的特色攤位約70餘攤，與台南在地商家一同熱情招攬遊客。立法院長游錫堃和台南市長黃偉哲18日到場強力推銷，為防疫後的經濟復甦共同努力。

黃偉哲表示，本周是振興三倍券上路的第一個周末，配合振興三倍券到台南消費享受食、宿、遊、購、行等各項優惠，登錄發票還有機會抽全新美屋、豪華汽車、頂級遊程等大獎，獎項十分豐富。同時，黃偉哲開玩笑請游錫堃在台南將三倍券花完，一起抽房子。

中華民國全國商圈總會長胡神賀則說，商圈是地方經濟發展的重要元素，經濟部自1995年推動商圈發展，轉眼已邁入第25個年頭，未來全國商圈仍會推動各項工作，形塑商圈魅力，促進地方經濟發展。

「2020全國商圈嘉年華」活動，將於18、19日連續2天於台南市金華新路與康樂街口（河樂廣場旁）舉辦。

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