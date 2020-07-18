新黨榮譽主席郁慕明晚間在臉書發文，表示此刻的他，人在中山。經歷大半年的疫情，終於出島，來到大陸，身處孫中山先生的出生地，第四次參加中山論壇。

郁慕明表示，看到台媒主要關注的焦點，都在於劉結一有沒有提「九二共識」？怎麼詮釋「九二共識」？事實上當初海峽兩岸求同存異，共同點就在承認兩岸同屬一中，共同謀求國家統一。如果這一點都不認了，那還有什麼「共識」？

郁慕明還說，他也看到這段時間以來，不少國民黨的年輕一輩說「九二共識」過時，認為「九二共識」只是處理兩岸關係的操作性工具，算不上國民黨的黨魂信仰。那麼，孫中山先生的思想呢？三民主義，首重民族主義的認同，如果不追求國家統一、民族復興，還算得上中山先生的信徒嗎？

郁慕明坦言，本次因為疫情，很多台灣受邀者選擇視訊與會，也有人提醒他，這是「反滲透法」通過後大陸舉辦的首場兩岸大型論壇，要我謹言慎行。但他說，蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳菊……還有那一堆綠委們，不都是向孫中山先生宣誓就職的嗎？我們身為中國人，到孫中山先生的故鄉共謀民族復興，那是坦坦蕩蕩，民進黨如果有意見，難道他們都是向「外國人」宣誓嗎？

(中時 )