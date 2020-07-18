青春專案開跑，新北市板橋警分局今（18日）晚間實施閉鎖式擴大臨檢。（板橋警分局提供）

青春專案開跑，新北市板橋警分局今（18日）晚間實施閉鎖式擴大臨檢。（板橋警分局提供）

青春專案開跑，新北市板橋警分局今（18日）晚間實施閉鎖式擴大臨檢。（板橋警分局提供）

青春專案開跑，新北市板橋警分局今（18日）晚間實施閉鎖式擴大臨檢，警政署主任祕書林順家也在新北市警察局長陳檡文陪同下，前往板橋警分局主持勤教，慰勉辛苦執勤的員警，宣示為保護青少年身心健康，努力淨化轄區治安

板橋警分局表示，板橋區是新北往來的樞紐，也是民眾最愛消費的區域，目前當地共有5家大型連鎖KTV，周末時段一位難求，為了維護民眾消費安全及青少年身心健康，今晚10時也集結分局所有警力重兵佈署，前往轄內等消費場所實施威力擴檢。

板橋警分局長劉炯炫表示，聚眾鬥毆及暴力滋擾案件一直是社會關注的焦點，鬥毆案件最常發生在公共場所及街頭，尤其飲酒場所，為了有效防制街頭暴力、杜絕酒駕、聚眾鬥毆等犯罪，針對轄內易滋事場所，規畫區域性閉鎖式擴大臨檢。

針對主要聯外幹道，設置多處路檢點，攔檢盤查出、入轄區可疑車輛，並強力臨檢掃蕩轄內KTV、旅館等易衍生治安顧慮場所，讓民眾能安心生活及消費。

劉炯炫也呼籲，刑法妨害秩序罪已修法，對於三人以上在公共場所鬥毆，是觸犯刑法第150條，在場助勢者可處1年以下有期徒刑或10萬元以下罰金；首謀及出手者可處6月以上5年以下有期徒刑，如果是攜帶兇器、危險物品或造成公眾交通往來危險，更得加重其刑至2分之1，民眾千萬不要以身試法。

此外，針對轄內特定營業場所，警方也要求業者自主約制，若業者不願配合，發生聚眾滋事案件，警方將把該店列為治安要點，以重點、密集式臨檢，維護民眾安全的生活環境。

(中時 )