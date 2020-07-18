為何高雄人口輸台中？在地人爆原因 網竟喊他能改變港都

高雄人口為什麼會一直外移，甚至還輸給台中？有網友就認為，高雄最大的問題是把高污染的產業趕出去後，沒有新的產業進來，也就是產業轉型完全失敗。有人直言：2018年陳其邁的政見明明是最可能改變高雄。

有網友在PTT政黑版問到，高雄一直都有海洋之都的美名，硬體建設非常強，有高雄港、小港機場 、捷運、輕軌，還有中鋼、中油、台船等這些大公司的總部也設在高雄。那為什麼高雄人口會一直外移，還輸給台中，從第二大城變成第三大城？

台中網友回應表示，因為台中有「中部科學園區」。中科在台中有兩個園區，一個在西屯、大雅的「台中園區」，一個在后里的「后里園區」。這幾年園區周邊地區的房價飆漲，海線以前是人口外移區，現在到處都是建案，后里、豐原的房價也漲很多，台中港最近受惠離岸風電，也增加很多就業機會。

該台中網友還認為，高雄最大的問題是把高污染的產業趕出去後，沒有新的產業進來，也就是產業轉型完全失敗。

鄉民再指出，2018年陳其邁的政見明明最可能改變高雄，韓國瑜的觀光、農產外銷根本不可能改變高雄，還好今年高雄人把錯誤改回去了。不是說陳其邁的政策一定會成功，但是至少比韓的庶民經濟成功轉型的機會大很多。

也有網友認為，「台中不只有中科，還有精密機械園區、中龍、台中港加工出口區，這些都帶來龐大的就業機會。」、「果然，科學園區治百病來了。」

(中時電子報)