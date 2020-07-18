監察院公布2020總統大選各陣營政治獻金收支，韓國瑜上《博恩夜夜秀》付31.5萬元，比蔡總統上該節目付13萬餘元多2倍多。博恩也針對未主動揭露節目收費一事，向觀眾道歉。國民黨台北市議員游淑慧透露，像市議員選舉，是越接近選舉越貴；而韓國瑜的觀看數極高，31萬似乎挺划算的。

游淑慧在臉書貼文表示，對於《博恩》收費與收費差異，其實是商場慣見。即便是小到像市議員的選舉，就連同一塊廣告看板、同一台公車廣告也是如此，越靠近選舉越貴。就像現在的飯店住房，暑假也比平日貴。而韓國瑜的觀看數極高，以一場總統大選的花費和效益來看，31萬元似乎挺划算的。

游淑慧指出，這件事外界會知情，就是因為候選人都誠實申報，博恩也沒要求不能申報的暗盤，這才是最重要的。有一些新聞和政論或許也是置入的，外界都不一定知情。

游淑慧也認為，《博恩》跟觀眾收費一事，以經驗來看，場地租用管理、燈光、秩序、工作人員，和事先龐雜的準備、聯繫工作，都是一筆很大的開銷。對觀眾來說，就像去小巨蛋聽演唱會和在家看MV，現場看的臨場感是不一樣的，所以門票費，買的是種感覺和臨場感。她還讚揚《博恩夜夜秀》，「以我女生個人感受來看，博恩的質感比某滿嘴X的網紅好多了」。

網友回應說：「天下沒白吃午餐，收錢總比欠人情好。」、「問題是他(博恩)之前話說太滿，所以收錢被批也只是剛剛好。」

(中時電子報)