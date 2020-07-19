桃園市藝術人文發展協會連續7年舉辦「畫我媽咪」活動，卻因疫情將現場速寫改為靜態徵件，其中5年級的高韻雯把白天工作、晚上照顧孩子疲憊的心境繪成噴火龍，讓人噴笑，脫穎而出獲獎。（蔡依珍攝）

桃園市藝術人文發展協會連續7年舉辦「畫我媽咪」活動，卻因疫情將現場速寫改為靜態徵件，孩子們發揮創意，以拼貼、水彩等方式繪出心目中的媽咪。（蔡依珍攝）

桃園市藝術人文發展協會連續7年舉辦「畫我媽咪」活動，卻因疫情將現場速寫改為靜態徵件，孩子們發揮創意，以拼貼、水彩等方式繪出心目中的媽咪。（蔡依珍攝）

桃園市藝術人文發展協會連續7年舉辦「畫我媽咪」活動，卻因疫情將現場速寫改為靜態徵件，孩子們發揮創意，以拼貼、水彩等方式繪出心目中的媽咪。（蔡依珍攝）

桃園市藝術人文發展協會連續7年舉辦「畫我媽咪」活動，卻因疫情將現場速寫改為靜態徵件，孩子們發揮創意，以拼貼、水彩等方式繪出心目中的媽咪。（蔡依珍攝）

書法首席顧問高國堂老師書法作品義賣。(蔡依珍攝)

第三、四屆理事長交接活動，由大溪仁和國小弦樂團演奏揭開序幕。(蔡依珍攝)

桃園市藝術人文發展協會長期以「藝文情、公益心」推廣藝術教育，連續7年舉辦「畫我媽咪」活動，卻因疫情將現場速寫改為靜態徵件，孩子們發揮創意，以拼貼、水彩等方式繪出心目中的媽咪，其中5年級的高韻雯以噴火龍形象畫出「媽媽的憤怒時間」，一旁則是鍋碗瓢盆等，讓觀者都不禁莞爾，脫穎而出和11名學生同獲特優肯定。

桃園市藝術人文發展協會18日舉辦理事長交接活動，第三屆理事長陳素琴表示，藝術乃人類文化的精髓，更是生活的重心和完整教育的根本，唯有透過藝術的薰陶，讓心靈情感獲得、舒壓，以提升生活素質，而豐富我們的生命。

陳素琴說，原規畫在風禾公園舉行一年一度的「2020春天藝術節 VS 話我媽咪 畫我媽咪」活動，讓小朋友畫媽咪、藝術家速寫媽咪，但疫情衝擊停辦，將動態改為靜態徵件，以『作文新詩比賽』及『徵畫活動』，鼓勵學童透過文字表達感謝母親及讚頌母愛的偉大，獲得熱烈響應，光是作文就有逾300件作品如雪片般湧入，經過專業評選，最後選出12 位同學作文 新詩「特優佳作作品」及15位同學『徵畫』得獎作品，趁著會員大會展出並頒獎給得獎學生。

主辦單位也透露，孩子們發揮創意的作品太棒，有媽媽擔心作品從此拿不回去，特地打給協會詢問，再三確認會幫忙裱框並送回後，才願意送件。

其中高韻雯繪製「媽媽的憤怒時間」，她靦腆指出，媽媽白天要上班、晚上還要照顧整理家庭，非常辛苦，若晚上10點課業沒做完又不睡覺就會挨罵，就像噴火龍，笑言其實不要忍怒媽媽，都是很溫柔的，也透露媽媽看到畫的第一時間是質疑：「這是畫我嗎？」之後媽媽的脾氣也變好了。

高母則笑言，雙薪家庭下的母親腳色，往往有晚間10點後的情緒，看到畫後其實也給自己警惕，試著控制情緒，避免孩子們模仿，也趁機機會教育告訴孩子媽媽的辛苦。

議長邱奕勝也親臨參與祝賀，他提到過去桃園都被稱為文化沙漠，感謝協會團員默默付出，力促轉型，如今的桃園不是文化沙漠，是最有潛力的一都，他也謝謝協會，在大家努力下，改變桃園文化氣息，讓社會更溫馨祥和。

書法首席顧問高國堂老師書法，也大方捐出11幅作品義賣，會員們踴躍響應，全銷售一空，所得將由協會統籌分配，繼續辦理藝術深耕活動，邀請藝術家深入社區鄰里，用藝術來關懷社會、溫暖社區。

(中時 )