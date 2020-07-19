不知讀者對於買房這件事的看法如何？小編抱持正面、肯定的態度，認為年輕人沒有能力買房不要緊，但是一定要把握時間累積個人資產，年紀愈大愈是要擁有一間屬於自己的房子，原因無他，在台灣，如果是「無殼蝸牛」，中老年人相較於年輕人較難租到房子「考量中老年人工作能力逐漸降低，絕大多數房東不願意出租，尤其是獨居老人更是直接被列為拒絕往來戶……」，相關議題先前在小花平台專題：《台老人很難租房，反觀日本「租金由政府匯入」差很大！》已有深入的報導，台灣房東對於中老年人或是獨居女性租客普遍不太友善已是不爭的事實，而這也是小編力主年紀大了一定要有自己房子的原因。

也或許是有愈來愈多人關注這個話題、更具個人憂患意識，日前有媒體報導，根據一項最新統計資料顯示，國人「首購族」的年齡層有逐漸攀升的趨勢，35歲以上購屋者平均購買總價超過新台幣上千萬元、45歲以上則是貸款金額超過800萬元，從另一個角度來看，這也代表著人到了一定的年紀，或許比較有能力負擔貸款的壓力……；本周小花平台以此攸關許多人「生計」的新鮮話題，帶領讀者從年輕人角度思考：如何趁年輕時做好準備，依照各人不同年齡層的角色「變化」，做出適合自己的保險安排。

晚婚也晚買 35至40歲「首購族」成大宗

其實看到有關「首購族」相關報導時，小編特別有感觸，最近有一位朋友剛買房子，他正是符合前述「首購族」的背景條件：38歲人生中第一次買房子、購買總價超過上千萬元，因為結婚成家之後想要買房子，雖然跟同儕比起來，他的購屋需求來得較晚，相對來說，因為工作穩定，手頭也多準備了一些自備款、比較游刃有餘。

說到國人「首購族」年齡層逐漸攀升趨勢這個話題，如果把現在的房屋成交行情跟10年前做比較，據房仲業者統計分析，當時總體房價水平較低，最願意背房貸的年齡層落在30至40歲的青壯年族群，再來是40至45歲的中年族群，目前則是延後至35至40歲這個年齡層買屋人數最多，這與近來國人普遍「晚婚」有很大的關係，也因此有愈來愈晚買的現象。

房仲業者並進一步指出，近來新增最多的35至40歲房貸族，平均購買總價超過上千萬元，其次是40至45歲的房貸族，平均購買總價也是超過上千萬元，再者是30至35歲的房貸族，平均購買總價則是低於千萬元，而這幾個年齡層的房貸族平均核貸成數約為7成5左右；整體來看，銀行借貸主要評估申請貸款者的還款能力，包括年齡和收入都列為首要考量。

(中時電子報)