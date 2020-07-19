眾所周知，「股神」巴菲特是一位價值投資好手，他曾經說過一句名言：「今天每花1塊錢，若干年後它的價值都將迅速飆漲，我做任何決定前都會同步思考『價格』與『價值』。」以巴菲特的思考模式，他認為，如果今天隨隨便便就花掉的1,000元，可能是若干年後的100萬元甚至更多……。也就是因為這種看重金錢價值的理財觀，讓他對於金錢錙銖必較，更以「節儉和小氣」出了名，你可能很難想像他在日常生活中有各式各樣的省錢秘訣，像是洗車只在雨天用雨水洗、衣服從來不送洗只在家裡自己洗、跟書報攤講價以折扣價買過期雜誌……，諸如上述，他的節省和小氣程度是否讓你感到瞠目結舌？其實，這就是有錢人與你我最大的不同之處！以下小花平台引用巴菲特獨特的金錢觀念和用錢態度，帶領讀者重新思考影響孩子一生的金錢對話：看瑞典媽媽這樣教出獨立、自信、有創意的孩子。

「瑞典式教育觀察日記」：沒有成績單的童年！

本篇文章小編特別舉出與台灣「填鴨式」教育截然不同的瑞典為例，在瑞典的小學，沒有成績單，也沒有分數和排名，教育的最終目的在於讓孩子樂在學習中、保有高度的興趣，「不跟別人比，而是跟自己比」，這也是激發孩子繼續前進並能持續進步的關鍵。今天，瑞典以創意與美學的柔軟實力傲視全球，堪為「創新大國」！

由此可想而知，瑞典父母培養出能夠獨立思考、充滿創意，又懂得團隊合作的孩子，在《沒有成績單的童年：瑞典媽媽這樣教出獨立、自信、有創意的孩子》一書中，作者開宗明義就寫下瑞典式教育觀察日記在大自然中學習並培養觀察力、鼓勵孩子勇於跳脫思考框架、不強調標準答案的教育環境、上才藝課是為培養興趣而非訓練才藝等。

作者認為，當孩子還小時，應該及早讓他們養成儲蓄的好習慣，並建立起「有付出才有所得」的觀念，舉例來說，可以為孩子準備兩個撲滿：「快樂存」和「開心花」，顧名思義，「快樂存」撲滿裡的錢是不能隨便動用的，而「開心花」撲滿裡的錢則是可以開心花掉的，「藉由兩個撲滿可以輕鬆教導孩子如何聰明理財！」

作者的具體作法是每當孩子拿到零用錢時，將其「一分為二」，其中一半放入「快樂存」撲滿，另一半則放入「開心花」撲滿，在滿足個人購買慾望之餘，也有一定的存款數字，以此培養孩子養成「量入為出」的習慣，等到日後進入社會後，對於事先將每個月薪資的一半預先存起來也就習以為常，當然也能預防以後可能變成「月光族」！

(中時電子報)