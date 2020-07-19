7月正是社會新鮮人初入職場的日子，對於如何在薪水有限下能把錢花在刀口上，無論是在理財或是保險都是非常重要的。相信許多社會新鮮人都會想為自己存下第一桶金，小花平台保險顧問梁鴻毅建議，新鮮人理財應先首重「累積本金」，對於一般人透過投資理財方式來快速存第一桶金，並將焦點放在投資理財的報酬上，這當然是很合乎常理，因為投資報酬率愈高，累積財富的速度也愈快；只是，絕大多數人都忽略了風險和投資報酬率是成正向的關係，也就是說，當投資報酬率愈高時，風險也愈高，甚至有可能不僅不會快速累積財富，還會讓你損失大部份的本金。

說到個人保險規劃，梁鴻毅提醒，社會新鮮人主要以顧好自身保障、不拖累家人為基本原則，不妨從下列４大保障優先考慮投保：

失能扶助險、主要為加強意外與失能保障，一旦發生事故或是罹患重大疾病而導致失能，都會對家庭造成沉重的經濟負擔，建議一定要列為首要的保障。

實支實付型醫療險、考量到年輕人因為工作的關係，可能有許多時間需要在外面奔波勞碌，發生意外風險的機率無形中也增加不少，建議透過實支實付型醫療險、意外險及意外醫療險將個人保障做足。

重大傷病險、現代人因為工作壓力和飲食西化的關係，許多重大傷病和癌症的發病年齡層已降至20至50歲，建議一定要將重大傷病險列入個人必備保單。

定期壽險、儘管剛畢業的社會新鮮人絕大多數人尚未背負家庭經濟責任，不過子女回報父母辛苦養育之恩天經地義，基本的壽險保障也是有存在的必要性。

除了上述建議社會新鮮人優先考量規劃的4大保障外，梁鴻毅並再次提醒，社會新鮮人應該善用保單幫助自己轉嫁日後萬一不幸因為疾病或是意外，陷入需要他人長期照顧的困境，特別是要趁著年輕時體況佳、保費也相對便宜，及早規劃個人保險保障，逐步建立起失能扶助險、醫療險、意外險及重大傷病險構成的「全面保障」！

(中時電子報)