美、中股市漲多拉回，不過資金行情未歇，台股的台積電股價創新高，是貨真價實的台灣之光，在其領軍下指數可望向12682盤堅；資金行情中總是輪漲，近期從高價股輪到中低價及低基期股，加上資產股及進入出貨旺季的蘋概及5G基地台；生技股休息，台股只要月線不破，持續進行輪動。

美日港疫情再起，全球股市有點壓力，不過美國政府相當在意股市，這次聯準會也被看出救市招數，都是針對股市，包括降息、直接購買中小優良型企業公司債等等，屢次喊話對於恢復經濟要有信心，的確每次美股遇到較大回檔，聯準會的動作大多能激勵市場，這次科技業大本營加州祭出近似封州動作，公共娛樂場所大多禁止進出，引發科技股回檔，但這是正確措施，西方國家所謂尊重人權，但是半開放情形，確診人數居高不下，應該下重手預防，否則只能等疫苗出來，時間將拖長了！

美企Ｑ２獲利詭譎難測

進入七月中下旬，美國企業公布財報，受到新冠肺炎疫情影響，S&P 500指數有將近兩百家企業撤銷財測，使得第二季美企獲利表現難測，華爾街預估第二季美企獲利將較去年同期銳減約四五％。其中能源、金融及製造業受衝擊最大，遠距教學、辦公及網路交易等相對看好。近日隨著摩根大通、高盛與網飛等指標企業揭曉業績，市場將得以一窺究竟。

摩根大通、花旗與富國銀行第二季財報，根據FactSet的訪調，美國大型銀行上季獲利將較去年同期暴減至少六成，其中富國銀行將由盈轉虧。銀行財報看低的主要原因有二，一方面聯準會今年初連番降息壓縮銀行業獲利空間；另一方面隨著新冠肺炎疫情重創經濟，放款風險大增，迫使業者必須提列高額呆帳準備；銀行股指數今年已重跌約三五％。所以說道瓊及標普指數壓力較大。且正值美股四大指數日ＫＤ值交叉向下，整理一段時間也是蓄積下波拉升的機會。

只要那斯達克指數未跌破月線一萬點、費半兩千點關卡，多頭趨勢不變，標普則受傳產及銀行股影響。

此次並非只有美股上漲，正在鬧水災的中國，深滬股市七月以來大漲，近期雖拉回，但深圳指數還是創近四年半新高後拉回；上證指數也是創近兩年新高後拉回。香港國安法通過實施後，為安撫人心，政策上開始拉升指數，尤其主力扶植的半導體業，最大的晶圓代工公司中芯半導體（00981.HK）要回歸掛科創板，股價拉升至四○港元附近，今年初中芯股價才十一．九一港元；封測的長電四月初最低價十九．三人民幣，目前拉升創高至五○人民幣附近。其他像是立訊、CMOS的韋爾股份、小米、蘇寧易購、比亞迪等，還有蘋概股歌爾聲學、藍思科技、這次股價都創新高。當然，也出現大基金賣出兆易創新、匯頂、三安光電，但指數算是相當強勢，深滬股市漲，香港恆生漲幅卻較小，的確被邊緣化。

中國上證指數中的股王茅台股價也創歷史新高，總市值與台積電在伯仲之間，十日線三千三百點只要不破就算強勢；較投機的深圳股市只要站在二二○○點上也是強勢。

護國神山再度發威

台股七月以來最令人驚豔是權值王台積電，至十四日止股價單月上漲超過五○元或十六％，總市值超過九．三兆台幣，約是近期大漲的聯發科十倍。今年三月底以來國際股市總反彈，出現一些奇特現象，資金集中在個股上，使得特斯拉市值一度超過二九○○億美元，將傳統的豐田、福斯總市值遠甩在後。

板卡及ＡＩ晶片的輝達總市值二五七七億美元，超過英特爾，接下來就是向三星的二六五六億美元接近。此外，Netflix總市值超過傳統有名的迪士尼，而美國的Ｆ４─亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟總市值全面上一兆美元，前兩者還超過一．六兆美元；股神巴菲特帳上持有蘋果獲利幾乎達一倍、持有市值近九百億美元。台積電原本受美國制裁華為海思事件，市場擔心掉單影響業績，但是經過市場消化且認為該公司無論是技術、財務結構（影響配息）都很優，近兩周至少超過三家公司調升目標價至四百元及五百元。而台積電電今年累計上漲十一％，超過台股上市的漲幅二．二％，將總市值推升至新高九．三兆台幣。以彭博統計總市值約三二○○億美元，排名全球掛牌公司第十四名，與中國貴州茅台相近；就科技業來看，台積電排名全球第八名，第五名是阿里巴巴、第六名是臉書、第七名則是騰訊。若以純科技業來看台積電總市值居歐、亞之冠，不僅超過英特爾約七百億美元，也超過三星二六五○億美元一大段。

先前台股指數是聯發科及ＩＣ設計族群帶動台股推升，近兩周則是台積電貢獻最大，與十六日召開法說會有關。其實今年以來外資賣超台股近五六○○億元，其中台積電賣超超過四○萬張，股價卻穩定走揚，與內資尤其是壽險資金有關，大家發覺與其去國際衝鋒陷陣，在此疫情不穩定年代，還不如抱緊台積電，投報率若包括除息在內今年已超過十％。台積電優勢既然是趨勢所在，那麼法說會即便有影響也是短線，只要國際資金行情持續，台積電就看漲。

台積電六月營收創歷史新高，下半年更好，所以外資認為今、明、後年在先進製程相助下，ＥＰＳ預測大幅上修至十八元、二○元及二三．五四元，台積電持續是台股護國神山，也是台灣的屏障所在。

近期高價股在大立光法說會不是看好中，呈現高檔箱型。其實就技術面來看大立光，近期出現超過二千八百張絕對大量下跌，基本面、技術面都不優，但是若見諸以往該股出現絕對大量下跌，大多是相對低檔所在，這次約在四千元上下一百元出大量，後市可密切關注。至於四檔千金股祥碩、信驊、譜瑞ＫＹ、矽力ＫＹ上半年營收都是大成長，惟股價除了祥碩創新高外，其他三檔都回到十日線或月線附近，短線似乎轉成箱型震盪。這也將影響到股價五百元以上的另一指標聯發科，能否在十日線六一○元附近整理後再上，否則就要等日ＫＤ值降至相對低檔再反攻。也會連動到其他ＩＣ設計族群，尤其是矽智財的愛普、M31、世芯ＫＹ、晶心科、立積、創意、力旺，矽智財族群在中國需要台灣幫忙以抵抗美國，能否再轉強是人氣所在。原相、鈺太、旺矽、瑞昱都是重要參考標的。台積電供應鏈的漢唐、精測、弘塑、以及璟德、嘉澤、新普可一併追蹤。新普過去股價就在三百元以上，如今不少兩百元附近個股股價飆升至四百元，新普ＥＰＳ仍有機會挑戰二○元，本益比不高。

自行車三雄都創歷史新高

自行車今年受惠疫情解封後，人類交通習慣改變，尤其是歐美，短距離傾向騎車大於搭捷運，使得自行車供不應求，台灣的巨大、美利達、桂盟、愛地雅第二季營收都明顯成長，其中巨大及愛地雅六月營收都創新高，由於習慣若改變就較難回去，據報導訂單排滿到明年中，有利自行車供應鏈持續推升。龍頭巨大則是連續兩個月營收創歷史新高，巨大表示，延續五月銷售佳績，巨大自有品牌自行車及電動自行車六月銷售續創佳績，歐洲、美國、中國大陸等三大主要市場以原幣值計算，捷安特美國公司六月業績續創新高年增四○％，捷安特歐洲公司六月營收因電動自行車熱銷年增一．四倍，捷安特中國六月業績也大幅成長四三％，單六月ＥＰＳ就達一．四八元，法人預估今年ＥＰＳ有機會挑戰十元，股價創歷史新天價三二三．五元以上，事實上做鏈條的桂盟及美利達股價創歷史新高，整體多頭趨勢明顯，拉回還是可以注意。

資金轉移到補漲股

近一周股價表現較佳的轉以中低價股為主，除了板卡微星、技嘉、曜越股價大漲外，如圓展、連展、兆利、康舒、國產、圓剛、普鴻、憶聲、零壹等都屬於基期較低，近幾個月較無表現的低基期或低價股。顯見資金有再移轉補漲股，包括資產股也是其中之一，在台幣升值下，尤其有士紙拉高，國產、南港、國揚、聲寶等都出現躲漲走勢。

其他部分，下半年進入出貨旺季的蘋概股族群以及５Ｇ基地台族群中磊、台光電、智易、智邦等也可注意。

《先探投資週刊2100期》

(中時電子報)