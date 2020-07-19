國民黨副秘書長李彥秀，曾擔任5屆議員、立法委員，當初因為父親一句話，從美國回到台灣，踏上了政治之路，原本想說當完一屆議員就好，沒想到如今已在政治圈20幾個年頭。李彥秀透露，一開始很不適應台灣的人情世故，但久了之後也變成了「時間管理大師」，家庭、工作兼顧，笑說自己是「用手機控制家人的媽媽」。

李彥秀在《旗楷得勝》節目中提到，父親中風後，又因競選跌倒，一通電話讓她下了很大的決心，從美國回到台灣，當初父親說，（李彥秀）好好的作一屆，自己的身體就會好了，沒想到李彥秀當上議員的第四年父親就過世了。

李彥秀坦言，一開始最受不了的就是台灣的人際關係，以為當民意代表就是把質詢做好就好，對各種人情世故、婚喪喜慶等很不適應，且每天晚上都有很多行程，但父親說「妳只要幫我做四年就好，我以後還要接回來，妳千萬不要讓我要接回來的時候我選不上」，那時候想說已經讓老爸照顧那麼久了，這四年就好好做。

面對工作上的壓力，李彥秀說，上節目或質詢講得不夠好，回家會很生氣打自己腦袋，或在洗澡時大吼大叫，運動也是她紓壓的方式之一，因為運動時可以很專心，就不會想其他事情，所以很愛動態的運動，像是拳擊、騎腳踏車、飛輪。

李彥秀也提到，減肥是每一個女人一輩子的事，其中斷食法讓她印象最深刻，連續七天只喝東西，但又愛吃油炸，尤其臭豆腐，因此老公侯冠群就建議她「沒關係，我們吃一吃把它吐掉」，且要嚼久一點，千萬不要吞下去。

主持人張啟楷問到，當民代又接國民黨副秘書長，要如何管理時間？李彥秀表示，非常感謝周遭的助理、家人，笑說自己是「用手機控制家人的媽媽」，透過老公、婆婆或姐姐「控制」女兒，「妳媽媽打電話來叫妳趕快洗澡」「妳媽媽打電話來問你吃飯了沒有？」老公也會常接起電話就說「妳媽媽又打電話來了」。

至於下一步，李彥秀說，現在還是在政治圈裡、幫黨服務，不要給自己太多的設定跟設限，要有目標，有時候落差自己心情會不好，不過老公都笑說「妳不要閒在家裡，因為妳閒在家裡會找我麻煩，妳女兒跟我大概會天天跟妳吵架」，當時江啟臣找她時，本來想說多休息一下，好不容易跑行程，但老公說「妳不能待在家裡太久，妳還是要上班」，後來就接了副秘書長的工作。

(中時電子報)