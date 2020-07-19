發錢不甘願？ 民眾排隊當機領「一肚火」

振興三倍券15日正式上路後，各地郵局、超商出現排隊人潮，甚至一度出現系統大當機狀況，對此，財經專家賴憲政則在政論節目中痛批，為何搞得天怒人怨、很可惜，救經濟要越快越好，結果拖拖拉拉...。

財經專家賴憲政在政論節目「新聞深喉嚨」中提到，希望三倍券能順利成功，但到底有沒有刺激、好用又好領，就像是外面的人看的是漂不漂亮，裡面舒不舒服，民眾自己了解，所以老百姓不是傻子，到底花3分鐘、30分鐘還是3小時去領，老百姓心裡有數，好不好領不用在那邊爭，目的是要愛台灣、顧經濟。

賴憲政也說，三倍券這次是普發，很像是紓困2.0，當初就說既然不可能花小錢醫大病，也希望推出紓困3.0時，拜託將這次經驗記起來，不要再擾民了，畢竟本來可以很順利，結果九彎十八拐，讓大家忙歪，包含前置作業、排隊領券、以後回收券的後果，「拜託官員腦袋轉通一下，已經工業4.0了耶，現在講求效能耶。」

賴憲政進一步批評， 為何搞得天怒人怨，很可惜，救經濟要越快越好，結果拖拖拉拉，百姓都快餓死，不然你就快點發出來現金，卻又一直拖，還叫大家晚點領，因為要排隊，真的很可惜，竟然搞得亂七八糟，始料未及...。

(中時電子報)