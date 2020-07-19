近期與中國大陸發生邊界流血糾紛的印度，將邀請與大陸關係快速惡化的澳洲參與印度洋軍事演習，這將是印度、日本、澳大利亞和美國為了在印太地區制衡中國大陸而加強防務合作的重要步驟。

《美國之音》報導指出，分析人士認為，由於擔心惹惱大陸，印度一直對邀請澳大利亞參加馬拉巴爾演習相當憂慮。但是印度最近與大陸在喜馬拉雅邊界的軍事對抗事件促使新德里決心深化與印太國家的戰略關係。

澳大利亞與大陸外交上原就磨擦不斷，雙方近期更因新冠疫情而快速惡化，其原因是澳是首個主張國際對大陸新冠病毒起源進行獨立調查的國家。此外在南海主權聲索、華為5G、香港、人權、間諜活動等議題上，澳政界高調抨擊北京，雙方外交人員更經常惡言相向。

報導說，新德里的觀察家研究基金會研究員拉拉賈戈帕蘭說，「印度本來就在朝著那個方向走，但是中國咄咄逼人的行為加速了印度與美國和澳大利亞、日本等其它志同道合國家建立夥伴關係的步調。」

據印度防務官員說，在與美國和日本進行高層磋商並徵得同意後，新德里預計將在本月晚些時候邀請澳大利亞參加演習。印度前海軍發言人沙爾瑪說：「幾乎敲定了。印度和澳大利亞別無辦法，必須要組成一個遏制北京的架構。」

報導認為，在北京在南海提出的廣泛領土主權聲索引起更大的關注之際，澳大利亞加入海上演習，將使印太地區4個關鍵海上強國聯合起來。

馬拉巴爾海上演習創始於1992年，每年一次。原為美印兩國進行海上救援、聯合反恐等科目，後來規模擴大，內容亦轉向聯合作戰，新加坡、澳大利亞、日本等國都曾受邀參加。2015年日本成為軍演的正式成員後，馬拉巴爾軍演在印度洋和西太平洋海域輪流進行。澳大利亞2007年參加馬拉巴爾演習，遭到北京強烈反對後未再參加。近年來，雖然澳大利亞想參加演習，但是印度不願觸怒北京而未同意。

華盛頓威爾遜中心亞洲項目副主任邁克爾·庫格曼說：「這將把印、日、美、澳4邊機制轉化為以行動為導向的機制，顯示新德里願意採取具體步驟反制中國，而這是它長期以來不願做的事情。」

最近幾年，印度還與越南和菲律賓等東南亞國家增進關係，這些國家都在南海與北京陷入主權糾紛。華盛頓傳統基金會亞洲研究中心的傑夫．史密斯說：「東南亞國家歡迎印度在南海發揮更大作用，用以平衡中國在當地日益增長的影響力。」

(中時電子報)