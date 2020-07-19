娛樂8點半》你是否還記得經典殭屍片《暫時停止呼吸》中，飾演茅山道士林正英的徒弟「文才」的許冠英，一頭「馬桶蓋」髮型可說他招牌經典造型，一身傲骨的他是香港史上第一位拒絕金像獎提名的演員，不過當年僅65歲的他，卻因為心肌梗塞猝死家中，被發現時已經滿身屍斑相當淒慘，相較當年意氣風發的模樣，更讓人不勝唏噓。

許冠英與許冠文、許冠傑三兄弟在演藝圈都闖出好成績。（圖／濟州府大鵬哥微博）

許冠英雖是演藝圈知名綠葉，不過大哥和小弟卻都是叱咤風雲的人物，大哥許冠文是香港喜劇電影代表人物之一，也是香港電影金像獎「最佳男主角」得主，小弟許冠傑則是影視歌三棲，不僅發表過《滄海一聲笑》、《小李飛刀》等經典名曲，更曾有過「歌神」的封號，加上生性低調的二哥許冠武，四兄弟被封為「許氏一門四傑」，雖然成就不如兩個兄弟，但從以「千王」角色客串許冠文主演的《鬼馬雙星》出道後便戲約不斷，其中多是扮演弱勢或諧趣角色，不過礙於身材和樣貌是兄弟中最不突出，讓他一直以來他都以小人物自居，甚至為此感到自卑，更一度罹患憂鬱症，還好靠著弟弟許冠傑5年的開導和治療才痊癒。

許冠英與林冠英演出《殭屍先生》走紅。（圖／股市欠我一個億微博）

從影40年的他，演出的電影不計其數，其中與大哥許冠文、弟弟許冠傑合作推出的喜劇片《鬼馬雙星》，更是打破香港票房記錄，也一舉奠定他在影壇的地位，不過真正將他推向事業巔峰之作，絕對是與林正英、錢小豪合作主演的殭屍片《殭屍先生》莫屬，其中他在劇中飾演的「文才」中了屍毒，得在糯米上跳動以免中屍毒變殭屍的橋段勘稱經典，精湛演技獲得香港金像獎最佳男配角提名，不過他認為自己應該是主角而婉拒此獎項，也成為金像獎歷史上第一個拒絕提名的人。

許冠英演藝事業獲得肯定，感情路上也一樣精彩萬分，身邊不乏女伴的他，在演藝圈除了和關淑怡傳過緋聞外，最廣為人知的就是短暫交往的日籍女友，及遠距離分手的新加坡初戀女友，據悉他對初戀女友念念不忘，30年來即便得知對方已嫁作人婦仍惦記對方，逝世前更一度想與她聯繫，而他在過世前曾感嘆：「我又老又醜，都不敢奢望有女孩子要我，我也好難給人幸福」，一句話足已見得後半輩子感情沒有倚靠的孤獨感。

許冠英心臟病發猝死家中，晚景淒涼。（圖／圈內小豬微博）

晚年一直有心臟方面疾病的他，某天被發現疑似心臟病發猝逝家中，當警方破門而入發現屍體上已出現屍斑，可見獨居的他早已經死亡多時，享年65歲，而被發現死亡的當天，正是林正英逝世14周年的日子，兩人生前曾在電影《殭屍先生》裡扮演師徒，如今又在同月同日死，讓外界表示：「師徒兩人要再續前緣，一起去天堂抓殭屍了」，入行40年帶給影迷無數歡笑的「一代笑匠」，雖讓人覺得不捨及無限緬懷，但眼看他晚年走得如此淒涼，依舊讓人覺得不勝唏噓，也結束65年「把歡樂帶給別人，把悲傷留給自己」的人生。

(中時電子報)