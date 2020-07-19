台股周五（17日）冷熱兩樣情，生技股殺聲震天，但股票市場很久沒被注目的宏碁竟然漲停板。財信傳媒董事長謝金河表示，宏碁這些年創新求變，長出很多小碁，像是資安的安碁、3C產品的酷碁等，董座陳俊聖推動公司轉型第6年，今年可能會有好的成績。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖6月加碼自家股票 380 張，連同兩位共同營運長黃資婷、高樹國等8位公司高層，累計買進1200張股票，顯見看好集團未來發展。謝金河在臉書發文指出，宏碁股價在年線整理兩個月，周五外資買超逾15101張，帶動股價直奔漲停，這是突圍的重要訊號。

上周在辦公室，謝金河發現跑宏碁的記者桌上放了一箱飲料，仔細一看，居然是宏碁出產的能量水，宏碁賣起能量水，讓他感到「有點不可思議」。

時間拉回到2014年，施振榮宣布交棒，宏碁的指揮棒從王振堂落到陳俊聖手上，當時大家最注意的是陳俊聖的年薪高達5000萬到一億元，大家都在看五年級生陳俊聖要把宏碁帶往何處？

謝金河指出，這些年，宏碁在筆電的位置從第五搶回第四，但宏碁化整為零，長出更多小碁，像是資安的安碁，3C產品的酷碁，系統整合的智聯服務，虛擬實境的宏星技術，這回連能量水也參一腳。

他認為，這些年宏碁股價都在淨值以下，這10年來，宏碁的EPS從未超過1元，今年是陳俊聖改造宏碁的第6年，宏碁努力求變，今年可能會有好的成績！

(中時電子報)