快艇復賽後首場熱身賽將於23日凌晨3點迎戰魔術，《Clutch Points》記者亞薩利爆料，由於原本的先發中鋒祖巴茲還沒前往奧蘭多報到，哈瑞爾也因祖母病危離隊，快艇很有可能派上諾亞擔任熱身賽先發中鋒，就算他還沒幫快艇打過球！

諾亞不僅生涯還沒穿過快艇球衣出賽，他上次打NBA例行賽，也是去年3月24日的事情，等於相隔整整16個月，諾亞總算回到NBA場上拚戰，卻很可能必須扛下先發中鋒重擔，跟「雙星」里歐納德、保羅喬治攜手拚搶熱身賽勝利。

目前快艇除了哈瑞爾突然離開奧蘭多，包含沙梅特(確定感染)、祖巴茲、馬可斯莫里斯等球員都還沒前往奧蘭多報到，可是快艇總教練瑞弗斯堅決不肯透露這些球員沒來奧蘭多的理由，「關於有沒有出現在這裡的球員，我們不會討論這些。」

不過根據NBA防疫規定，想要前往奧蘭多報到的球員，必須要有過去7天的檢測陰性證明，然後接受4天隔離，才可加入球隊比賽或訓練，如果無法出示陰性證明，就須至少隔離10天，如此一來，快艇還沒歸隊球員趕上熱身賽機會渺茫。

(中時 )