1999年1月，一名網友在論壇上分享一張照片，表示室友與他的朋友到墾丁遊玩，在旅館房間換好相機底片後，朝電視隨手一拍，結果拍到詭異的畫面，看似正常、正在播放的電視畫面中，一名男子的背後出現一張笑臉，但更令人毛骨悚然的是，若將照片倒過來看，會看到更恐怖的畫面。

電視機出現詭異女性的臉(圖片取自/靈異公社FB)

網友在文章中敘述，這張隨手一拍的照片洗出來後，電視機裡男子的背後，出現一張女性的臉，整張臉非常蒼白且有點扭曲，很像日本藝妓的臉，原本大家已經習慣這張藝妓怪臉，這時另一位友人突然說「把照片倒過來看」，想不到倒過來一看，網友表示馬上起雞皮疙瘩、全身發毛！

此張照片若是倒過來看，令人毛骨悚然(圖片取自/靈異公社FB)

這張詭異照片倒過來，是一名女子在電視中「對著鏡頭笑」，笑容相當恐怖，仔細看會發現她的手掌，似乎是「貼著電視螢幕」，而在男子的耳朵旁，也可清楚看到另一根手指，且網友透露，原版的照片女子眼睛其實是紅色，「因為掃描器的關係，你們看到的可能不是紅色」。

針對這張靈異照片，當時有專家解釋，初步研究照片的確相當詭異，但不知拍攝照片當下，房間後方有沒有掛年曆或壁畫，因為很多此類照片，是因為鏡面反射環境景物造成；同時也有可能是相機問題，像是相機底片是否已裝好很久沒拍、相機是否曾故障而轉不動底片等，這些原因都有可能造成重複曝光。

(中時電子報)