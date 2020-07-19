北市警同步威力掃蕩 中山分局針對轄區重點盤查 00:062020/07/19 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中山分局針對轄區內特種行業出動強大警力加強查察 。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中山分局針對轄區內特種行業派出強大警力加強查察 。(陳怡誠攝) 鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，警政署已要求各地警局針對轄內特種營業場所，規劃多次掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，同時要求業者務必負起社會責任，加強自主管理，中山分局針對轄區內特種行業出動強大警力加強查察 。 (中時 ) #針對 #臨檢 #分局 #特種 #轄區 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 史上最強綠帽夫！他新婚1年妻出軌 離婚後秒娶75歲岳母 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 情侶大白天草叢上演活春宮 大媽看不下去…拿木板暴打野鴛鴦 - 社會 親爸半夜溜進房硬上女兒5次 理由竟是「去外面找女生太貴了」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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