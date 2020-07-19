中山分局針對轄區內特種行業派出強大警力加強查察 。(陳怡誠攝)

鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，警政署已要求各地警局針對轄內特種營業場所，規劃多次掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動，同時要求業者務必負起社會責任，加強自主管理，中山分局針對轄區內特種行業出動強大警力加強查察 。

(中時 )