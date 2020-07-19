台南市警四分局擴大臨檢台南大舞廳。（洪榮志攝）

台南市警局長詹永茂（右）在警四分局主持署頒擴大臨檢勤前教育，左為高層督導官刑事局長黃明昭。（洪榮志攝）

台南市安平區台南大舞廳曾數度因聚眾鬥毆滋事引發社會矚目，甚至前台南市警局長周幼偉被拔官的2起私鬥槍擊案，也都是在此發生敬酒糾紛所致。新任市警局長詹永茂18日深夜執行署頒擴大臨檢勤務時，親自督導員警臨檢台南大舞廳等治安顧慮場所，並以行動宣示警方將持續臨檢取締，讓店家了解除營利外，還須負起社會責任，維護治安。

深夜10點30分，詹永茂在刑事警察局長黃明昭的陪同下，在市警四分局主持勤前教育。詹永茂表示，此次署頒擴大臨檢勤務，署方非常重視，各分局均鎖定轄內易滋事處所實施重點擴大臨檢，將以最精簡的警力，分散執行，甚至回馬槍重複臨檢，讓業者與不法份子無法僥倖。

黃明昭更認為，容易滋事的高風險場所應全力防制，並找出槍擊、聚眾鬥毆事件背後的原因，設法予以斷根、處理，絕不容許再生事端；業者在營利之餘也必須自主管理，善盡社會責任，如果無法做到的話，警方除將持續擴大臨檢外，也考慮報請市府相關單位裁處、關門。

勤教結束後，由警四分局長蔡進閱帶隊9組29人，並結合保安大隊特殊任務警力等單位實施大型臨檢、路檢攻勢勤務，大批警力針對台南大舞廳、古都舞廳執行擴大臨檢，還針對這2家舞廳及春天時尚會館周遭實施封閉式路檢及威力巡邏，讓往來車輛、出入酒客及不法之徒有所警覺。

蔡進閲表示，警四分局持續將台南大舞廳及春天時尚會館列入重點執行目標，2年多來分別裁處毒品危害防制條例、社會秩序維護法、兒童及少年福利與權益保障法，以及涉嫌逃漏稅等共計罰鍰98萬1000元，並移送聚眾鬥毆案件2件8人及破獲通緝犯及槍擊案件等；另外，春天時尚會館涉嫌逃漏稅部分，也報請南區國稅局3度裁處27萬元，並提報工務局違章建築由業者改善完畢，配合第三方警政措施運用成效有成。

(中時 )