文化部為振興藝文產業，推出200萬份、每份新台幣600元的「藝FUN券」，可在博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等全台灣超過1萬家以上店家使用，18日至20日開放註冊，截至10時止，已有30萬人完成註冊。

(中時 )