藝FUN券開放下載1小時 30萬人完成註冊 03:002020/07/19 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「藝FUN券」日9時開放下載註冊，截至10時止，已有30萬人完成註冊。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化部為振興藝文產業，推出200萬份、每份新台幣600元的「藝FUN券」，可在博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等全台灣超過1萬家以上店家使用，18日至20日開放註冊，截至10時止，已有30萬人完成註冊。 (中時 ) #註冊 #開放 #全台 #台灣 #電影院 也許您會感興趣 生活熱門新聞 板橋慘案！國小女籃賽台北北投77：0屠殺桃園南勢 網全傻了 - 生活 0：77慘敗後今天又輸47分 桃園南勢教練曝輸球主因：我們每周... - 生活 為何夜市攤商不敢收三倍券 網：這兩大原因老闆都怕 - 生活 中衛口罩搶起來！康是美今上午11點開賣 各通路整理包 - 生活 拿2000給老婆領三倍券...他入手一看信封崩潰 網：快打1988 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。