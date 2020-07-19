三倍券15日上路，許多民眾等不及紛紛衝第一波領取，有網友分享自己的領取經驗，表示自己拿了2000給老婆去領，沒想到老婆拿回家後，他一看信封崩潰，PO照問「我的是不是不太對勁」，網友一看照片全笑翻，直說「快打1988」、「你就乖乖吞下去吧」。

男網友在臉書「爆怨公社」PO照，表示自己拿了2000給老婆去領三倍券，但老婆拿回來後，自己的三倍券信封全都是200元面額，老婆的卻全都是500元面額，讓他哭笑不得，直問「是不是不太對勁，我好像虧了」。

網友看到照片也全笑翻：「乖乖吞下去吧」、「有問題的一定都是男人，不會是老婆，懂了嗎」、「不錯了，我只給我老公1000，其他全部由我保管」、「我老公的全在我這呢」、「拿得到就不錯了啦XD」、「今天才到好市多把我老公的全花光」、「老婆永遠是對的」、「好了，拍照完可以還給老婆了」、「丈夫的東西就是妻子的，妻子的東西還是妻子的」。

(中時電子報)