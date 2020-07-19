三倍券上路後，迎來首個周末假日，但不少民眾到了夜市才發現，很多攤商都不收三倍券，讓一名網友好奇問「為什麼很多夜市都不收三倍券」，鄉民紛紛解答，指出兩大原因「連老闆都怕」。

網友在PTT八卦版發問：「為什麼很多夜市都不收三倍券，說找零很麻煩，但我去夜市隨便買都超過200，有時候還買到500，有什麼不能說的祕密嗎？」

鄉民紛紛留言：「國稅局、現金流就是答案了」、「收劵還要還現金，又不能花，大型企業有人手處理這些雜事，攤商就賺過路財，沒空」、「聰明的攤商懂的趨吉避凶」、「防偽不清不楚，收到假的你要扛風險嗎」、「有種東西叫逃漏稅」、「沒統編沒繳稅」、「最大風險就是偽券」、「新產品, 不會分真假」。

不過許多夜市已經開始配合消費券推出優惠，或是可直接換折抵券，實際情形還需民眾關注各商圈公告與資訊。

(中時電子報)